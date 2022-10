Venstre vil oprette 5000 statslige job uden for hovedstaden

Der skal fortsat ske fremgang i Danmarks landdistrikter.

Det mener Venstre, som derfor sætter en ambition om at placere 5000 statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet frem mod 2030.

- Vi ved, at vi skal styrke skattevæsenet, og vi ved, at der vil være job i den styrkelse af Forsvaret, som Venstre har kæmpet hårdt for, siger Thomas Danielsen, der er formand for Venstres folketingsgruppe, i en pressemeddelelse.

- Med en bedre blanding af private og offentlige arbejdspladser, skaber vi bedre grobund for vækst og flere muligheder.

Forslaget er en del af et nyt udspil, som partiet onsdag har præsenteret på et pressemøde i Holstebro i Vestjylland. Det handler generelt om, hvordan der kan skabes gode muligheder for beskæftigelse, bolig og uddannelse på tværs af landet.

En del af de 5000 flere arbejdspladser uden for København kan ifølge Venstre komme med styrkelsen af Forsvaret. Og når nye skattecentre skal bemandes rundt omkring i landet.

Men partiet foreslår også, at nye statslige institutioner som udgangspunkt placeres uden for hovedstaden. Eller at nye arbejdspladser i forbindelse med udbygning af de nuværende statslige institutioner placeres uden for København.

Foruden nye arbejdspladser uden for København ønsker Venstre også, at der skal ske "en markant forbedring" af en afkoblingspulje, så alle borgere med gasfyr kan få finansieret et gebyr på cirka 8000 kroner.

Det er det, det ifølge partiet koster at få afkoblet et gasfyr.

Og så skal læger under uddannelse have et økonomisk incitament til at blive ansat i en almen praksis i et område med lægemangel.

Det skal komme ved at skære 20.000 kroner af uddannelseslægernes SU-gæld for hver år, de er ansat i almen praksis i et område med lægemangel.

Flere af forslagene fra Venstre er nogle, partiet tidligere har fremlagt.

Idéen er at skabe et Danmark, der er "mere i balance", siger Thomas Danielsen.

- For der er stadig udfordringer. Blandt andet når det kommer til vækst, bosætning og lægemangel. Det vil vi gøre noget ved, siger han i pressemeddelelsen.

/ritzau/