Venstre vil sælge dele af statens andel i Ørsted

Venstre vil sælge statens ejerandel i Ørsteds vindmølleforretning for at kunne investere 60 milliarder kroner i den grønne omstilling frem mod 2030.

Det fremgår af partiets grønne 2030-plan, der fredag præsenteres på et pressemøde på Christiansborg.

Formand Jakob Ellemann-Jensen (V) siger, at planen "muliggør massive klimainvesteringer, uden at vi hæver skatterne".

- Vi vil nemlig sælge statens andel i Ørsted vindmølleforretning. Det vil vi, fordi tiden er løbet fra en statslig ejerdel af den her store del af selskabet.

- Den beslutning giver nogle muligheder. Det kobler vi med Venstres bud på, hvad vi skal bruge de midler på, som vi sammen med en række andre partier har afsat i en stor grøn fond før sommerferien, siger Jakob Ellemann-Jensen.

I udspillet lyder det, at "Ørsted ikke længere er kritisk infrastruktur".

- En række frasalg og et klart strategisk fokus har medført, at forretningen ikke længere har del i dansk, kritisk infrastruktur.

- Derimod er Ørsteds hovedfokus langt overvejende drift og opførelse af vindmølleparker verden over, hvor Ørsted konkurrerer på fuldt ud kommercielle vilkår, skriver partiet i sin 2030-plan.

Til gengæld ønsker Venstre, at Ørsted beholder sine danske kraftværker, der stadig skal være under statsligt ejerskab.

I dag ejer staten 50,1 procent af Ørsted, der tidligere hed Dong Energy, men skiftede navn til Ørsted i 2017.

Pengene fra et salg af Ørsteds vindmølleforretning skal investeres i klimaet og naturen, lyder det.

Af de 60 milliarder kroner er der afsat 37,5 milliarder kroner til grønne investeringer frem mod 2030.

Eksempelvis er der afsat 8 milliarder kroner til "mere natur, renere drikkevand og mere skov", mens 8,5 milliarder kroner skal øremærkes til klima- og energirenoveringer af private boliger.

I alt 15 milliarder skal gå til forskning og udvikling "som skal gøre Danmark klimaneutralt i 2050".

Venstres forslag møder hurtigt skarp kritik fra SF-formand Pia Olsen Dyhr.

- Det er tæt på det mest vanvittige, jeg har hørt længe, skriver hun på Twitter.

- Ørsted har været drivende i den grønne omstilling, blandt andet fordi staten har været hovedaktionær.

SF forlod tilbage i 2014 Helle Thorning-Schmidts (S) regering, efter at et flertal godkendte, at amerikanske Goldman Sachs kunne købe sig ind som medejer af det daværende Dong Energy.

På pressemødet lyder det fra finansordfører Troels Lund Poulsen (V), at Venstre i næste uge vil præsentere en økonomisk 2030-plan.

/ritzau/