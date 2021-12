Venstre vil smide Støjberg ud af Folketinget efter fængselsdom

Venstre finder tidligere næstformand Inger Støjberg uværdig til at sidde i Folketinget efter historisk fængselsdom på 60 dage i Rigsretten.

Det siger gruppeformand Karsten Lauritzen (V) onsdag efter et gruppemøde på Christiansborg.

- Det er altid svært at tage stilling til spørgsmål om værdighed i Folketinget, og det er særlig svært, når der er tale om en tidligere kollega, så vi har haft en god og grundig drøftelse.

- Det er en enig folketingsgruppe, der mener, at det er uforeneligt med hvervet som folketingsmedlem at have fået en ubetinget fængselsdom.

- Man kan ikke forstille sig, at man kunne sidde i fængsel og afsone den dom, mens man sidder i Folketinget, siger Karsten Lauritzen.

Hvis hun ender med at ryge ud af Folketinget, er hun igen værdig til at stille op til et nyt valg, understreger han.

/ritzau/