Venstrefløjen: Det højere råderum bør bruges på velfærdssamfundet

Endnu engang er det økonomiske råderum blevet opjusteret, og det åbner på ny den store ideologiske diskussion om, hvorvidt pengene skal bruges på velfærd eller skattelettelser.

Borgerlige partier i Folketinget har gjort det klart, at dele af de 11,5 milliarder kroner fundet i råderummet skal sendes tilbage til borgerne i form af skattelettelser.

Nu melder de tre rødgrønne venstrefløjspartier ud med et kald om velfærd.

- Vi har et efterslæb efter mange år, hvor man har sparet på velfærden, siger Pia Olsen Dyhr, formand for SF.

Frem for at lade de 11,5 milliarder kroner sive ud til skattelettelser, bør de bruges på at forbedre velfærdssamfundet, hvor det ifølge SF, Enhedslisten og Alternativet står ringe til.

- Når vi kigger på børnekræftafdelinger, er der skimmelsvamp. Når vi kigger på daginstitutionerne, er der brug for pædagoger. Når vi kigger på ældreplejen, er der ikke tid nok til den enkelte, siger Pia Olsen Dyhr.

Regeringen er selv en ideologisk hybrid, hvor Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne internt skal krydse klinger om brugen af råderummet.

Hidtil har regeringen forsøgt at skræve over begge interesser.

Pia Olsen Dyhr frygter, at bukserne sprækker.

- Min bekymring er, at regeringen vil give lidt til velfærd, lidt til skattelettelser og lidt til dem, der har penge i forvejen. Den studehandel vil jeg gerne advare mod.

Enhedslisten er ikke partout imod skattelettelser, hvis de går til lav- og mellemindkomstgrupper.

Men så længe ”vi har en situation”, hvor ældre mennesker ligger i beskidte lagner, er det ikke tid til skattelettelser, siger politisk leder Pelle Dragsted.

- Så længe vi har et velfærdssamfund, der i den grad kører på pumperne, mener jeg ikke, at der er tvivl om, at det må prioriteres højest.

Regeringen sidder i denne tid i forhandlinger med kommunerne og regionerne om en fremtidig økonomiaftale, hvor der råbes op om en presset velfærd.

Her mener Enhedslisten, at det højere råderum skal bruges.

- Jeg håber, at man også fra Venstre og Socialdemokratiets side vil komme sine borgmestre i møde og komme med en økonomisk aftale, der gør, at man kan levere en tryg og ordentlig velfærd for ældre, børn og udsatte i hele landet.

Når Alternativets politiske leder Franciska Rosenkilde ser på det danske samfund, er det ikke penge til et øget privatforbrug, der mangler.

- Vi hører, at Danmark har en bomstærk økonomi, hvor vi bliver rigere. Men samtidig stiger mistrivslen, uligheden og uligheden i sundhed, siger hun.

- Vi har fået en politisk præmis om, at velfærden er en udgift. Men er vi overhovedet klar over, hvad det koster, hvis vi ikke investerer i velfærd.

Venstres formand Troels Lund Poulsen har varslet, at nogle af de 11,5 milliarder kroner kan bruges på skattelettelser.

Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og De Konservative har meldt ud, at de vil have halvdelen af det højere råderum brugt på skattelettelser.

- For mig at se er det noget principielt, har Alex Vanopslagh, partileder for Liberal Alliance, sagt til Ritzau.

