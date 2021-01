Venstreordfører beklager rejse til Dubai i januar

Dubai-turen var en fejl, og kæresten skulle ikke have været med, skriver Michael Aastrup Jensen (V).

Venstres udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen beklager sin tur til Dubai og kalder det en forkert beslutning. Det skriver han lørdag formiddag på Facebook.

- Set i bakspejlet og med de seneste dages udvikling kan jeg sagtens se, at det ikke var den rigtige beslutning at tage afsted i starten af januar, skriver han.

Han erkender også, at det ikke var den rigtige beslutning at tage sin kæreste med på turen.

- Jeg beklager dybt, for jeg er faktisk helt enig i, at vi politikere selvfølgelig skal ikke bare overholde loven, men også gå foran med det gode eksempel, fortsætter han.

Michael Aastrup Jensen aflagde besøg i Dubai mellem den 4. januar og den 9. januar.

Her deltog han i møder med forskellige internationale organisationer og blandt andet den danske generalkonsul i De Forenede Arabiske Emirater, sagde han til Ekstra Bladet.

Om aftenen slappede han af med sin kæreste.

I første omgang forlød det fra politikeren, at han selv havde betalt for turen.

Han uddybede dog senere over for TV2 Østjylland, at turen blandt andet var betalt med det omkostningstillæg, som medlemmer af Folketinget får til at dække arbejdsomkostninger.

/ritzau/