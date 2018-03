Venstrepolitiker er officielt valgt som regionernes formand

Venstres Stephanie Lose er torsdag officielt udnævnt til formand for de ellers overvejende røde regioner.

Den 34-årige venstrepolitiker Stephanie Lose er torsdag officielt valgt som formand for Danske Regioner.

Det sker på et konstituerende bestyrelsesmøde efter Danske Regioners generalforsamling i Aarhus.

Stephanie Lose overtager dermed magten over sundhedsvæsnet fra den socialdemokratiske Bent Hansen. Han fratræder frivilligt formandsposten, som han har besiddet siden 2007.

- Jeg har stor respekt for Bents resultater, men rutine betyder måske også lidt autopilot. Jeg vil nok være mere åben over for de løbende processer, siger Stephanie Lose efter udnævnelsen.

- Bent har været kaldt kong sundhed. Men min ambition er helt klart ikke at blive dronning Stephanie. Der er ingen grund til at forsøge at gøre tingene som Bent. Jeg passer ikke i hans stol, så er det bedre at smide den ud og købe en ny, siger hun.

Stephanie Lose, der er regionsformand i Region Syddanmark, er den eneste venstrepolitiker blandt de fem regionsformænd, mens de fire øvrige alle er socialdemokrater.

Allerede i november sidste år kom det frem, at Stephanie Lose ville blive den nye formand for Danske Regioner. Det skete efter, at De Radikale besluttede at pege på venstrepolitikeren.

Det var ellers en post, som Ulla Astman (S), formand for Region Nordjylland, kæmpede for at få. Hun er nu blevet valgt til første næstformand.

En af Stephanie Loses mærkesager er at kæmpe for en røgfri generation.

Derudover ser hun en central opgave i at forbedre det til tider hårdt prøvede samarbejde med kommunerne omkring det nære sundhedsvæsen, oplyser hun til Ritzau.

