Venstreprofil forlod valgdækning på TV2 med coronavirus

Mads Fuglede var med som gæst i TV2's dækning af det amerikanske valg, men måtte så sendes hjem.

Venstres Mads Fuglede, der er integrations- og udlændingeordfører, er smittet med coronavirus.

Politikeren fik beskeden om den positive test, mens han sad i TV2's studie i forbindelse med det amerikanske valg. Han var forinden testet negativ to gange.

Det siger han til TV2.

- Min første og anden test for covid-19 var negative. Men jeg fik taget en ekstra tredje test, da jeg alligevel var ude for at få min søn Johannes testet.

- Den test fik jeg resultatet af, da jeg sad i studiet på TV2. Jeg blev både overrasket og utrolig ked af det og forlod selvfølgelig straks TV2's studie for at gå hjem i karantæne, siger Mads Fuglede til TV2.

Alle gæster og medarbejdere på produktionen, der var i nærheden af Fuglede, er ifølge TV2 blevet bedt om at gå i isolation.

Vært Cecilie Beck interviewede undervejs i dækningen Fuglede, der i mange år har ageret USA-ekspert. Men hun går ifølge TV2 først i isolation efter programmets afslutning.

- Jeg har prøvet at kontakte alle, jeg kan huske, jeg har været sammen med. Har du været nær mig i de seneste 24 timer, bør du lade dig teste, skriver Fuglede på Facebook og tilføjer, at han er symptomfri.

Fugledes navn kan dermed tilføjes til listen over politikere fra Christiansborg, som de seneste dage er smittet med coronavirus.

Natten til onsdag skrev justitsminister Nick Hækkerup (S), at han er testet positiv med covid-19.

En række ministre, heriblandt statsminister Mette Frederiksen (S), været til møde med justitsministeren fredag i sidste uge. Det er endnu uvist, om andre ministre er ramt med coronavirus.

En række menige folketingsmedlemmer har i denne uge ligeledes meldt ud, at de er testet positive.

Tirsdag kom det frem, at blandt andre De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, er ramt, mens Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt, er indlagt med coronavirus.

Coronaudbruddet i Folketinget fik konsekvenser allerede tirsdag. Her blev de planlagte afstemninger i Folketingssalen samt spørgetimen med statsministeren aflyst.

Spørgetimen er rykket til onsdag, men efter Hækkerups positive testsvar er det usikkert, om den plan holder stik.

/ritzau/