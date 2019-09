Venstreprofil maner til ro i næstformandsdiskussion

Jan E. Jørgensen mener ikke, at partiet bør diskutere næstformandsposter offentligt.

Venstres folketingsmedlem Jan E. Jørgensen siger til Berlingske, at han ikke mener, at tiden er til at diskutere eventuelle kommende næstformænd i partiet forud for det ekstraordinære landsmøde til september.

Selv peger han på Jakob Ellemann-Jensen som kommende formand. Men næstformandsdiskussionen skal ifølge ham vente.

- Det er mandag morgen, og alt det her skete i weekenden. Det er meget forhastet også at skulle finde næstformand allerede nu. Det har gennem noget tid ligget i kortene, at Jakob skulle være ny formand, og han vil da også være et ganske glimrende bud.

- Men jeg synes altså lige, vi har brug for lidt tid til at finde ud af, hvem der skal være næstformand. Jeg forstår ikke de af mine kolleger, der finder det betimeligt at gå ud at sige, hvem de synes, skal være næstformand, siger Jan E. Jørgensen.

Jan E. Jørgensen var en meget offentlig støtte af Lars Løkke Rasmussen, indtil han trak sig som formand for Venstre lørdag.

Torsdag skrev Jan E. Jørgensen i et indlæg i Jyllands-Posten:

- Vi står med en kaptajn (Lars Løkke Rasmussen red.), der er ekspert i at læse politiske søkort. Det er en rigtig god kvalitet at have som kaptajn. Lars kan sagtens få os på rette kurs igen. Men det kræver, at Venstre står sammen og holder fast.

Lørdag - få timer efter at Lars Løkke Rasmussen trak sig - roste Jan E. Jørgensen Jakob Ellemann-Jensen på Twitter. Og søndag lagde han et billede op af sig selv og Jakob Ellemann-Jensen, der trykker hånd med teksten "Så er det en aftale".

Der er for nuværende ingen officielle kandidater til posterne som formand og næstformand for Venstre. Jakob Ellemann-Jensen bliver af mange nævnt som et godt bud på en formand.

Efterfølgende har flere højtplacerede Venstre-folk, blandt andre Marcus Knuth og næstformand for folketingsgruppen Sophie Løhde, nævnt Inger Støjberg som en god kandidat til næstformandsposten.

