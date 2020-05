Venstres formand vil ikke forhold sig til Støjberg-sag

Flere nye informationer er kommet frem under den kommission, der undersøger ulovlig instruks om asylpar.

Instrukskommissionen, der undersøger omstændighederne bag en ulovlig instruks om at adskille asylpar uden selvstændige vurderinger, har budt på flere opsigtsvækkende e-mails og vidneudsagn.

De har vist, at daværende Udlændinge- og Integrationsminister og nuværende næstformand i Venstre, Inger Støjberg, var advaret om, at den instruks, der blev givet, var ulovlig. Instruksen gik på at adskille alle asylpar, hvor den ene var under 18.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, siger tirsdag, at han ingen kommentarer har til de informationer, der er kommet frem de sidste dage under kommissionens arbejde.

- Venstre er stærk modstander af fænomenet barnebrude. Og vi mener enhver minister skal gøre, hvad vedkommende kan, for at beskytte de unge piger.

- Så har vi en kommission, der er nedsat til at se på dette. Det har jeg stor respekt for. Og navnlig i respekt for deres arbejde vil jeg lade dem passe deres arbejde, og så vil jeg passe mit, siger han.

En mail, der kom frem tidligere i kommissionens arbejde, indikerede, at også daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var informeret om, at der var ved at blive givet en ulovlig instruks i ministeriet.

Tirsdag har han på linje med sin efterfølger ingen kommentarer til sagen.

- Hvis jeg er indkaldt som vidne, så er jeg ikke bekendt med det.

- Jeg vil ikke svare på noget som helst. Hvis jeg skulle svare på noget, der har noget med det at gøre, så var jeg nok indkaldt som vidne, siger han på vej væk fra et gruppemøde i Venstre.

