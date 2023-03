Venstres nummer to har besøgt Ellemann: Han er i bedring

Det er klogt, at Jakob Ellemann-Jensen først vender tilbage til sit arbejde på Christiansborg, når han er helt klar.

Det skriver den fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i et opslag på Facebook.

- Jeg har for nylig mødtes med Jakob, og han er i bedring og glæder sig til at komme tilbage, og det gør vi også i Venstres folketingsgruppe og i regeringen, skriver han.

Troels Lund Poulsen har fungeret som forsvarsminister siden Jakob Ellemann-Jensen blev sygemeldt med stress den 6. februar i år.

I den samme periode har Troels Lund Poulsen også passet sit arbejde som økonomiminister. Det har været en travl periode, skriver han.

- Jeg har mærket efter og har vurderet, at det er nødvendigt, at jeg dedikerer mig endnu mere til arbejdet i Forsvarsministeriet samt arbejdet i regeringsledelsen, indtil Jakob Ellemann vender tilbage.

Derfor er Stephanie Lose (V) blevet bedt om at indtræde i regeringen som fungerende økonomiminister. I den forbindelse har hun søgt om orlov fra sin stilling som formand for regionsrådet i Region Syddanmark.

Stephanie Lose understreger dog, at hun "helt sikkert" vender tilbage til regionsrådet.

- Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at Jakob vender stærkt tilbage, og jeg skal derfor heller ikke være en del af regeringen permanent, skriver hun i et opslag på Facebook.

Som fungerende forsvarsminister skal Troels Lund Poulsen stå i spidsen for forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig.

Forliget skal gerne være på plads, inden Nato holder det næste topmøde i juli, har Troels Lund Poulsen tidligere sagt.

Regeringen har et ønske om at fremrykke Nato-målsætningen om, at Danmark skal bruge to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvarsudgifter.

Regeringen og en række oppositionspartier ønsker at fremrykke målsætningen fra 2033 til 2030.

Senest er forhandlingerne blevet udskudt til "et godt stykke hen på foråret". Årsagen til udskydelsen var blandt, at Rigsrevisionen har rettet kritik mod Forsvarsministeriets økonomistyring.

- Som fungerende forsvarsminister har jeg brug for at få både et klart overblik omkring forsvarets samlede økonomi og være i stand til at svare på den kritik, som rigsrevisorerne og statsrevisorerne har rejst af forsvarets økonomistyring, sagde Troels Lund Poulsen til Jyllands-Posten i februar.

/ritzau/