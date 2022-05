På præsidiemøde fastholder næstformand Karen Ellemann, at alle medlemmer bør have indsigt i anklage mod Hjort.

Venstres præsidiemedlem fortsætter kamp for indsigt i Hjort-sag

Folketingets partier skal nu diskutere det forhold, at folketingsmedlemmer potentielt ikke får indsigt i sigtelsen mod eksminister Claus Hjort Frederiksen (V), inden de skal stemme om, hvorvidt hans immunitet skal ophæves.

Det fortæller Karen Ellemann (V) efter et møde i Folketingets Præsidium, hvor hun er næstformand.

Præsidiet har onsdag eftermiddag diskuteret sagen, men har besluttet, at den nu går videre til Udvalget for Forretningsordenen. Her er repræsentanter fra alle Folketingets partier til stede.

- Det har ikke været mit formål at få præsidiet til at stoppe sagen. Mit formål har været og er fortsat, at ethvert folketingsmedlem – uanset hvilket parti, man tilhører – ikke stemmer med bind for øjnene, siger hun.

Rigsadvokaten indstillede i sidste uge, at der bliver rejst tiltale mod Claus Hjort Frederiksen for at have videregivet højt klassificerede oplysninger.

Partiledere fra Folketingets partier har i denne uge været til møde med Rigsadvokaten og justitsminister Mattias Tesfaye (S) for at få en orienteringen om sagen.

Claus Hjort Frederiksen er beskyttet af parlamentarisk immunitet efter Grundlovens paragraf 57. Den skal ophæves, inden der kan rejses tiltale. Men det kræver samtykke fra et flertal i Folketinget.

Det er dog udelukkende partiledere, der kan få indsigt i sagen, og derfor mener blandt andet Venstre, at det betyder, at folketingsmedlemmer dermed kommer til at stemme i blinde.

- Der er tale om her, at regeringen vil tiltale et fremtrædende medlem fra oppositionen, men man vil ikke give indsigt i, hvad det handler om, siger Karen Ellemann.

- Jeg fastholder det principielle i, at man skal være oplyst, når man skal trykke på knappen.

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) har afvist, at alle 179 medlemmer af Folketinget kan få indsigt i sagen. Det er med den begrundelse, at der er tale om højt klassificerede oplysninger.

Onsdag eftermiddag gentager han, at det ikke kommer til at ske. Også selv om det i sidste ende vil betyde, at der ikke kan blive rejst tiltale mod Claus Hjort Frederiksen.

- Jeg vil godt gøre det meget klart, at jeg ikke kommer til at videregive højt klassificerede oplysninger til alle 179 medlemmer af Folketinget – heller ikke selv om det betyder, at Folketinget så ikke vil ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet, siger han i en skrifteligt citat til Ritzau.

/ritzau/