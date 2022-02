Venstres Søren Gade afviser comeback til Folketinget

Søren Gade skal ikke tilbage til landspolitik.

Det fortæller venstreprofilen, der sidder i Europa-Parlamentet, til TV Midtvest.

Han er ellers blevet opfordret til det af partifæller i baglandet, fortæller han.

- Jeg er blevet spurgt. Det skal jeg være ærlig at sige, fortæller Søren Gade til TV Midtvest.

Men svaret er nej.

- Jeg tror, det er her man skal kigge sig selv i spejlet og sige, at man er nået dertil i livet, hvor man skal overlade stafetten til andre. Jeg tror man med et glimt i øjet må sige, at min politiske fremtid, den har jeg bag mig, siger Søren Gade.

Søren Gade blev sidst valgt til Folketinget i 2015. Ved valget i 2019 stillede han op til Europa-Parlamentet, hvor han har siddet siden.

Venstre har siden valget i 2019 haft svært ved at holde på de største stemmeslugere.

Senest sagde Ellen Trane Nørby lørdag, at hun ikke genopstiller til næste valg. Før hende sagde Karsten Lauritsen farvel til fordel for et direktørjob i DI Transport, og før ham Tommy Ahlers og Inger Støjberg, som var på listen over partiets største stemmeslugere.

Søren Gade var ved valget i 2015 den kandidat i Venstre, der fik næstflest personlige stemmer.

Han blev første gang valgt til Folketinget i 2001 og har også været forsvarsminister. Men Christiansborg er fortid, lyder det.

- Jeg nyder at komme på Borgen. Jeg har et kontor derinde. Og jeg kan godt lide miljøet. Men jeg har siddet i Folketinget i 12 år. Jeg har været minister i seks år. Jeg har prøvet det, siger han til TV Midtvest.

Politikeren ved ikke, om han stiller op til næste valg til Europa-Parlamentet, fortæller han tv-stationen.

/ritzau/