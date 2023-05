Ventelister til operationer skrumper hurtigere end ventet

Det går hurtigere end ventet med at afvikle ventelisterne til planlagte operationer på både de offentlige sygehuse og på de private hospitaler.

Det oplyser Danske Regioner ifølge Jyllands Posten.

Ifølge Danske regioner er der alene i første kvartal af 2023 blevet udført 245.300 planlagte operationer på de offentlige hospitaler.

Det er ti procent flere end første kvartal af 2022 og betydeligt over det aftalte niveau.

Samtidig er antallet af patienter, som er henvist til operation på et privat hospital, steget med 21 procent, skriver avisen.

Danske Regioner påpeger dog, at der er udsigt til, at man kan tvinges til at bremse op for afviklingen af ventelister i slutningen af sommeren.

Det skyldes, at regionerne her forventeligt løber tør for de penge, regeringen i en akutpakke har afsat til sundhedsvæsenet i 2023.

Derfor opfordrer Danske Regioner til, at regeringen fremrykker nogle af de penge, der er afsat til at afvikle udskudte operationer i 2024.

- Det giver ikke mening at stoppe op for så at sætte ekstra skub i det hele igen, så snart kalenderen viser 2024. Og det er bestemt heller ikke til gavn for de patienter, der har ventet alt for længe.

- Det håber jeg, regeringen også kan se, siger Anders Kühnau (S), der er formand for Danske Regioner, til Jyllands Posten.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) ønsker på nuværende tidspunkt ikke at frigive pengene før 2024, skriver avisen.

Hun understreger dog, at det er "helt afgørende" at ventetiden på operationerne bliver kortere. Derudover ser hun frem til at "blive klogere på, om udviklingen går den rigtige vej".

I februar præsenterede regeringen en akutplan på sundhedsområdet. I den var der afsat to milliarder kroner til sygehusvæsenet i 2022-2024.

