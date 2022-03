Ventetid på undskyldning undrer eksperimentbørn: Hvorfor først nu

16 af de 22 grønlandske børn, der i 1951 blev taget fra deres familier til Danmark i et dansk eksperiment, er gået bort og kunne derfor ikke onsdag opleve statsminister Mette Frederiksen (S) undskylde på Danmarks vegne for eksperimentet.

Og to af de nulevende eksperimentbørn bemærker onsdag, at der skulle gå flere årtier, før der kom en undskyldning for Danmark.

- Det har været utroligt at vente på, at der ikke kunne blive sagt undskyld fra alle de andre statsministre, siger Helene Thiesen, der er en af de seks nulevende.

- Hvorfor kunne de ikke sige undskyld?

Artiklen fortsætter under annoncen

De 22 børn blev fjernet som led i et eksperiment og forløb, der flere gange ændrede form og formål.

I 1951 blev de taget fra Grønland og ført til Danmark. Her skulle de lære dansk og på sigt blive en elite, der skulle spille en nøglerolle i den forandring af Grønland, som man i Danmark havde planer om.

Her var det planen, at børnene skulle hjem efter et ophold i Danmark. Men seks af dem endte med at blive bortadopteret til familier i Danmark.

De resterende, der kom hjem, blev ikke sendt hjem til deres familier. De blev derimod placeret på et børnehjem, hvor de skulle tale dansk.

Siden er gået mange årtier, og onsdag er seks nulevende af de 22 grønlandske børn på Nationalmuseet for at modtage en undskyldning fra Mette Frederiksen.

- Det, som I var udsat for, var forkert. Det var umenneskeligt. Det var urimeligt. Og det var hjerteløst, lyder det fra statsministeren i hendes tale.

En anden af de nulevende, Eva Illum, bemærker også i sin tale de mange årtier, der er gået siden opdragelseseksperimentet.

- Tidligere danske regeringer har haft mulighed for at tage vores sag alvorligt. Men intet er sket før nu, siger hun.

Adspurgt efter arrangement til hvorfor tiden er den rette til en undskyldning, svarer statsminister Mette Frederiksen:

- Det var den også på et tidligere tidspunkt, bliver jeg nødt til at sige, siger hun.

Også landsstyreformand Múte B. Egede giver udtryk for, at undskyldningen burde være faldet tidligere:

- De skulle ikke have ventet over 70 år på en undskyldning, siger han.

Helene Thiesen giver udtryk for lettelse over undskyldningen, selv om den ikke fjerner hendes smerte over det, der er sket.

Statsministeren gav først en skriftlig undskyldning i december 2020. Onsdag blev den leveret ansigt til ansigt ved et arrangement på Nationalmuseet.

/ritzau/