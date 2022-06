Ventetid til nyt pas er lang: Husk at tjekke det inden ferien

Tjek dit pas i god tid, inden du tager afsted på ferie til sommer, for ventetiden til et nyt kan blive længere end normalt.

Sådan lyder det fra flere af landets største kommuner.

For mens skolernes sommerferie rykker nærmere, gør en række faktorer, at der i mange kommuner er ekstratravlt med blandt andet at udstede pas.

Det oplyser Lene Hartig Danielsen, chef for Borgerservice i Aarhus Kommune.

- Hvis du skal på ferie i juli eller august, så få bestilt en tid nu. For det er klart, at presset bliver større og større, i takt med at folk gerne vil på ferie og ud at rejse, siger hun.

Flere medier har for nylig beskrevet problematikken, heriblandt Politiken.

Mediet skriver lørdag, at i Københavns Kommune er den samlede ventetid på et pas omkring en måned.

I Aarhus er der for tiden et par ugers ventetid på at få tid i Borgerservice, og dertil kommer produktionstiden af passet på mindst fem dage, fortæller borgerservicechefen. Der dukker dog løbende nye tider op.

Ifølge Lene Hartig Danielsen skyldes ventetiden tre ting:

For det første har mange ikke fået fornyet deres pas under coronapandemien, da de alligevel ikke skulle rejse.

For det andet er det lige nu højsæson for pasfornyelser, og derudover skal mange på grund af nye sikkerhedsregler nu møde op personligt for at hente deres pas hos kommunen.

- Men lad være med at gå i panik. Vi skal nok få det løst, siger Lene Hartig Danielsen og oplyser, at kommunen blandt andet har udvidet åbningstider, ansat ekstra personale og har oprettet en ordning, hvor man selv kan hente sit pas i en selvbetjent boks i kulturhuset Dokk1.

Danielsen forklarer derudover, at pas, som er udløbet indenfor tre måneder, kan forlænges. Og hvis passet er udløbet for mere end tre måneder siden, kan man få et midlertidigt pas i stedet.

Sidstnævnte kan benyttes i de fleste europæiske lande. Men visse steder bliver et midlertidigt pas dog ikke godtaget.

- Så det skal man som rejsende borger selvfølgelig lige selv tjekke op på, siger hun.

Også i Odense og Aalborg bekræftes tendensen.

På Odense Kommunes hjemmeside mødes man aktuelt af en meddelelse om ekstraordinær ventetid.

Imens modtager Aalborg Kommune også mange henvendelser, bekræfter kontorchef i Borgerservice Dorthe Jespersgaard.

- Der er megatravlt for tiden, siger hun.

Næste ledige tid i Borgerservice i Aalborg er aktuelt onsdag 6. juli. Dermed kan den samlede ventetid på et nyt pas her være et stykke over en måned.

