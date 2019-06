Ventetiden er slut: Roskilde Festival slår dørene op

I år har Roskilde Festivals deltagere en chip i armbåndet, som kan øge sikkerheden og bruges til betaling.

Lørdag løb tusindvis af mennesker ind på festivalpladsen, da Roskilde Festival åbnede op og lod startskuddet lyde.

Nu bliver teltene slået op, og gæsterne kan begynde at lade op, inden den unge, svenske rapper Silvana Imam onsdag åbner musikfesten på Orange Scene med sine stærke, samfundsorienterede tekster.

Når gæsterne har ramt festivalpladsen skal deres midlertidige armbånd byttes til et nyt, der i år indeholder en chip.

Chippen kan bruges til at betale for mad og drikke. Den giver samtidig Roskilde Festival mulighed for at få et overblik over, hvor mange deltagere der befinder sig på bestemte områder.

På den måde vil festivalen øge sikkerheden og sørge for, at nogle områder ikke bliver overbefolket.

Mads Mikkelsen, der er kommunikationschef hos Roskilde Festival, vurderer, at det vil give en bedre festivaloplevelse for gæsterne.

Armbåndet fjerner meget bøvl, siger han. Samtidig betyder det dog også, at festivalen får samlet en masse data om gæsterne.

- Vi bruger data til at finde ud af flowet gennem indgange, hvor går folk hen og hvornår, og hvordan vi kan dimensionere pladsen. På den måde kan vi lave en festivalindretning, der gør det hele meget bedre, siger Mads Mikkelsen.

Hvis festivalgæsterne vil gøre brug af alle chippens funktioner, skal de downloade en app, der vil forbinde informationerne til armbåndet.

Det er op til gæsterne, om de vil benytte armbåndets funktioner. Hvis man ikke har appen, er det også begrænset, hvilke data festivalen får.

Anders Albrechtslund, der er lektor på Aarhus Universitet og leder for Center for Overvågningsforskning, ser i første omgang ikke nogle problemer i det, da overvågning for det meste bruges i sammenhænge, der er til gavn for folk.

- I sig selv er det ikke problematisk, at man vil øge sikkerheden med et sådan tiltag her, men der ligger jo et potentiale omkring, at det enkle formål så kan udvikle sig.

- Man kan sagtens forestille sig sådan en vis knopskydning af idéer, som man kunne bruge denne her indsamling af data til.

- Man kan håbe på, at de vil have en kritisk overvejelse, hvis de vil udvide brugen af det, siger han.

Efter at Silvana Imam har åbnet Orange Scene onsdag, kan deltagerne se frem til at opleve hovednavne som Bob Dylan, Cardi B, Travis Scott, Robyn og The Cure.

/ritzau/