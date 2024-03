Ventetider på landets hospitaler stiger trods akutplan

Ventetider på landets hospitaler stiger. I gennemsnit er ventetiden nu 45 dage for somatiske behandlinger ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Det skriver TV 2.

I fire ud af fem regioner er ventetiden blevet længere mellem tredje og fjerde kvartal i 2023, og samlet steg landsgennemsnittet med to dage.

I februar sidste år indgik regeringen og Danske Regioner en aftale om en akutplan til to milliarder kroner.

Aftalen skal blandt andet nedbringe ventetiderne på somatisk sygehusbehandling til 33 dage ved udgangen af 2024.

Men stigningen viser den modsatte udvikling.

Derfor bad indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) tidligere på måneden de fem regioner om at redegøre for, hvordan de vil leve op til målsætningen om at normalisere ventetiderne på hospitalerne.

- Jeg har hele tiden været klar over, at det ville tage tid at vende udviklingen og få nedbragt ventetiderne. Men nu er der gået mere end et år, og vi har stadig ikke set, at kurven er knækket, sagde hun i en meddelelse.

/ritzau/