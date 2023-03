Ventetider på operationer er steget med 50 procent på tre år

Det står sløjt til med at holde ventetiderne nede på operationer i sygehusvæsenet.

En indikator, der opgør den erfarede ventetid på kirurgisk behandling i sygehusvæsenet, fortæller, at ventetiderne på operationer steg med 50 procent fra første kvartal i 2020 til fjerde kvartal sidste år.

Det skriver Indenrigs- og Sundhedsministeriet onsdag på sin hjemmeside.

- For mange patienter må vente i alt for lang tid på en operation, siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) til hjemmesiden.

- Det er naturligvis utilfredsstillende, og derfor har regeringen og Danske Regioner indgået en akutplan med en række initiativer, der skal være med til at forkorte ventetiderne.

- Akutplanen er imidlertid ikke et quick fix, som fra den ene dag til den anden reducerer ventetiderne, og derfor er jeg desværre heller ikke overrasket over, at der er sket en stigning i ventetiderne, siger hun.

Sophie Løhde forventer, at ventetiderne kommer til at stige yderligere i den kommende tid.

- Men efterhånden som de nye initiativer fra akutplanen slår igennem, forventer jeg, at aktiviteten på sygehusene vil stige, og at flere hurtigere får gennemført den operation, de venter på, siger hun.

Et led i akutplanen er, at regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale med Sundhed Danmark, som er brancheorganisation for privathospitaler.

Det skal lette presset på sundhedsvæsenet og komme problemet med de stigende ventetider til livs.

Aftalen indebærer blandt andet, at privathospitalerne i år skal give det offentlige en rabat på 12 procent for behandlinger.

Fra 2024 frem til 1. juni 2025 vil rabatten på behandlinger blive reduceret til ti procent for det offentlige.

En såkaldt fast track-proces vil blive igangsat for at afklare, om flere specialiserede behandlinger kan varetages på privathospitalerne.

