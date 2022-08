Ventetiderne i sundhedsvæsnet er vokset de senere år

Personalemangel betyder, at flere må vente længere på at blive behandlet på sygehusene.

Det går den forkerte vej med ventetiden i sundhedsvæsnet, som er steget kraftigt de senere år.

Hvor den gennemsnitlige ventetid i begyndelsen af 2020 lå på 31 dage, var den i første kvartal i år på 44 dage. Og tendensen er den samme i alle fem regioner. Det fremgår af nøgletal for de nationale mål, som Berlingske omtaler.

Morten Freil, der er direktør for Danske Patienter, kritiserer i den forbindelse regeringen for ikke at have handlet i tide.

- Der har længe været udfordringer med mangel på medarbejdere, og så er corona og sygeplejerskestrejken kommet oveni. Det betyder, at vi nu står i en situation, som er virkelig alvorlig for patienterne, siger han til avisen.

Ifølge formanden for Danske Regioners sundhedsudvalg, Karin Friis Bach (R), er mangel på medarbejdere den helt store udfordring i kampen for at få ventetiderne bragt ned.

Det gælder både læger og sygeplejersker, og løsningerne går blandt andet på at gøre det mere attraktivt at arbejde i sundhedsvæsnet.

- Det er nødvendigt at sætte ind på flere fronter. Det vil for eksempel sige, at der skal skabes et bedre arbejdsmiljø for personalet og en øget digitalisering, så flere kan behandles derhjemme uden at skulle ind på sygehuset, siger hun til Berlingske.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) henviser til en aftale, der blev indgået med regionerne i februar, hvor regeringen at sætte de nødvendige penge af til at nedbringe ventetiderne.

/ritzau/