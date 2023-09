Ventetidskurven er knækket - men der er lang vej endnu

Fra 66 til 60 dage.

Så meget er ventetiden til kirurgisk behandling i gennemsnit faldet fra første til andet kvartal i 2023.

Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Det svarer til et fald på ni procent.

De faldende ventetider ses blandt andet på operationer for brok og galdesten. Også for operationer med kunstig hofte, kunstigt knæ og i menisken falder ventetiden, fremgår det.

Morten Freil, der er direktør i Danske Patienter, som er en paraplyorganisation for patient- og pårørendeforeninger i Danmark, er meget tilfreds med, at kurven nu tilsyneladende er knækket.

- Vi er meget positive over, at det går den rigtige vej. Vi har jo siden corona set, at det kun er gået den forkerte vej, så det, at man nu i hvert fald på den korte bane har fået vendt kurven, det er vi rigtig glade for, siger han og understreger, at der dog stadig er lang vej endnu.

Ifølge Morten Freil handler det nu om at bevare momentum.

- Vi ser lige i øjeblikket, at regionerne melder besparelser ud, så vi er selvfølgelig bange for, at den her fremgang kun er kortsigtet. Altså at man på den lange bane ikke formår at holde momentum og få ventelisterne væsentligt længere ned, hvilket der er behov for, siger han til Ritzau.

Han ser gerne, at ventetiden for planlagte operationer kommer ned på cirka 30 dage.

Anders Kühnau, der er formand for Danske Regioner, er også positivt stemt over de nye tal, men påpeger, at regionerne ikke er i mål endnu.

- Vi har i regionerne knoklet for at realisere både vores egen 12-punktsplan for kortere ventelister og den aftale om akutplanen, som vi indgik med regeringen, siger han og tilføjer:

- Tallene viser, at det hårde arbejde bærer frugt. Vi er ikke i mål med at normalisere ventetiderne endnu, men pilen peger den rigtige vej, siger Anders Kühnau i pressemeddelelsen.

Der blev i de første syv måneder af 2023 foretaget over 47.000 flere operationer end i samme periode sidste år, hvilket svarer til en stigning på syv procent.

Den højere aktivitet kan altså ses i den gennemsnitligt seks dage kortere ventetid på operationer.

Der kan dermed spottes en lille fremgang i afviklingen af det efterslæb på operationer og behandlinger, som opbyggede sig under coronakrisen og nedlukningen for ikke-akutte operationer.

Men det vil tage noget tid, før efterslæbet helt er forsvundet, lyder det fra Anders Kühnau.

