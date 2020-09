Verdens og Danmarks vilde natur er fortsat i krise

Danmarks oplysninger om naturens tilstand til FN er langt fra virkeligheden, siger ekspert i biodiversitet.

Verdens natur har trods årtiers skåltaler ikke fået det bedre. Det viser en ny stor rapport fra FN, som gør status på naturens tilstand.

Ingen af de 20 mål, som FN har sat for naturen, og som skulle nås i årene fra 2010 til 2020, er kommet i hus.

- Rapporten viser, at vi ikke har nået noget som helst af de politiske mål. Et stort problem er desuden, at landene selv indrapporterer deres resultater, siger Carsten Rahbek.

Han er professor ved Københavns Universitet og en af Danmarks internationalt anerkendte forskere i biodiversitet.

- De danske tal passer simpelthen ikke med virkeligheden. Når vi indrapporterer 16-18 procent beskyttet dansk natur til FN, så er tallet nok snarere et par procent dansk natur uden landbrug, golfbaner og skovdrift, siger Rahbek.

Miljøminister Lea Wermelin (S) ser rapporten som et vigtigt opråb.

- Hvis man ikke har forstået, at vores natur er i krise, så står det i flammeskrift med den nye rapport, siger hun.

- Den viser igen, at de globale nål ikke er nået. Der er derfor brug for at gøre mere både herhjemme og i EU og globalt.

Hun peger på, at rapporten understreger behovet i Danmark for mere urørt og vild natur og større sammenhængende naturområder.

- Det tog vi fat på med sidste finanslov, og vi har foreslået mere i den næste. Selv om vi må erkende, at der også har været en coronakrise, siger Wermelin.

Hun peger på, regeringen foreløbig har afsat penge til mere urørt skov og mindre skovhugst i statsskovene samt til to nye naturnationalparker.

Venstre har netop foreslået bindende naturmål som en vej til at sætte gang i de forhandlinger en kommende biodiversitetsplan, som regeringen ellers har skudt til efteråret 2021.

- Det er spændende, at Venstre er begyndt at interessere sig for naturen, efter at jeg i foråret havde mange diskussioner med dem om at gøde og sprøjte vores beskyttede natur. Men det er da kun dejligt, hvis de nu kaster sig ind i naturkampen, siger miljøministeren.

/ritzau/