Verdens største fragtfly kommer til Billund Lufthavn

Antonov An-225 Mriya er 84 meter langt, 18,1 meter højt og har et vingespænd på 88,4 meter.

Er man vild med fly, er der en god grund til at sætte kurs mod Billund i næste uge.

Verdens største fragtfly, Antonov An-225 Mriya, kommer nemlig til Billund Lufthavn.

Det skriver luftfartsmediet Check-In.

Mads Bisp Agersnap, der er PR-manager i Billund Lufthavn, siger til mediet, at flyet efter planen lander i Billund Lufthavn 4. februar klokken 23.30.

Artiklen fortsætter under annoncen

Flyet vil blive i lufthavnen natten over og lette igen dagen efter klokken 14.

Mads Bisp Agersnap understreger, at tidspunkterne kan komme til at ændre sig.

Flyet har seks motorer, er 84 meter langt, måler 18,1 meter i højden og har et vingespænd på 88,4 meter.

Flyet har en såkaldt takeoff-weight på 640 ton ifølge Check-In.

Til sammenligning måler et Boeing 737-800, som er et af de mest normale passagerfly, 37,5 meter i længden, mens det har et vingefang på 35,8 meter.

På grund af flyets størrelse bliver det ifølge Check-In ofte benyttet til særligt krævende fragtflyvninger.

Antonov An-225-Mriya har været i Danmark flere gange før.

En af gangene, i 2007, skulle det transportere udstyr fra Flight Wing Skrydstrup til danske soldater i Afghanistan.

I 2010 kom det med 42 meter lange vindmøllevinger til LM Wind Power, der ligger i Lunderskov.

Det fremgår ikke af artiklen fra Check-In, hvad det store fragtfly er lastet med, når det kommer til Billund Lufthavn.

/ritzau/