Verdens superrige kappes om at investere i kunst

Krig, inflation og et vingeskudt aktiemarked gør det mere attraktivt at investere i for eksempel kunst

Andy Warhols ”Shot Sage Blue Marilyn” er netop solgt for knap 1,4 milliarder kroner på auktion. Det gør det ikoniske maleri fra 1964 til det dyreste kunstværk fra det 20. århundrede nogensinde solgt. Og forleden gik en Michelangelo-tegning for 171 millioner kroner, hvilket er en rekordpris for den italienske kunstner. Også hos Bruun Rasmussen mærker man stigende interesse for at investere i kunst, oplyser vurderings- og salgsdirektør Kasper Nielsen.

Hvad er det, der sker med priserne på kunst, Kasper Nielsen, vurderings- og salgsdirektør hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner?