Verdenshavenes overfladetemperatur sætter ny rekord

Den globale temperatur i havene har i de første dage i april været over 21 grader som middeltemperatur.

Det er det højeste overfladetemperatur, som er målt siden 2016 og en ny rekord ifølge tal fra den amerikanske vejrtjeneste NOAA, skriver TV 2.

NOAAs tal går tilbage til 1981.

Tallene kommer kort efter, at målinger viste, at det gennemsnitlige varmeindhold i havene for fjerde år i træk nåede nye højder.

Ifølge TV 2 spænder middeltemperaturen, som helt præcist er på 21,1 grader fra den 60. nordlige breddegrad, som svarer til Oslo, til den 60. sydlige breddegrad, som ligger i den sydlige del af Sydhavet.

Da den forrige rekord blev sat i 2016, var det første gang, at man nåede over 21 grader i middeltemperatur.

Ifølge TV 2 kan det varmere hav få stor betydning for klodens vejr. Ekstremt vejr kan risikere at blive endnu mere ekstremt.

For eksempel får tropiske orkaner mere energi fra varmere havvand. Det kan føre til kraftigere orkaner.

Det kan også få betydning for dyrelivet i havene, fordi temperaturen kan have betydning for de fisk, som kan trives i vandet.

/ritzau/