Verdensnaturfonden: Dyrearter og natur forsvinder om ørerne på os

Forskere har længe vidst, at vilde dyr er truede i hele verden. Nu viser en ny rapport fra WWF Verdensnaturfonden, at udviklingen fortsætter i et katastrofalt tempo.

Natur og vilde dyr taber terræn med en hastighed, der ikke er set magen til i ti millioner år. Bestanden af vilde dyr er faldet med 69 procent siden 1970.

- Vores natur og dyreliv forsvinder simpelthen om ørerne på os, fortæller generalsekretær i WWF Denmark Bo Øksnebjerg.

Et eksempel er Den Demokratiske Republik Congo, hvor antallet af østlige lavlandsgorillaer er faldet med hele 80 procent mellem 1994 og 2019. Den største trussel mod gorillaerne er krybskytter.

WWF er særligt bekymret for faldet i bestanden af vilde dyrearter.

Det særlige ved dyrearter er nemlig, at man ikke kan få dem tilbage, når først de er uddøde.

- Hver gang man tager en dyreart ud, svarer det til at tage en skrue ud af en flyvemaskine.

- Det kan godt være, at man slipper godt fra det første eller anden gang, men på et eller andet tidspunkt falder flyvemaskinen ned, siger Bo Øksnebjerg.

De mange tabte dyrearter vil have store konsekvenser for fremtiden og fremtidige generationer, fortæller han.

- Rapporten viser, at hvis vi ikke får vendt tilbagegangen, risikerer vi fødevaremangel, store områder med tørke, og det vil forværre klimakrisen.

WWF kalder på politisk handling, når verdens ledere skal mødes ved FN's Biodiversitetskonference, COP15, i Canada i december.

- Vi har brug for, at politikerne aftaler at indføre en juridisk bindende aftale, der forpligter alle verdens lande til at give os noget af denne her natur tilbage.

- Vi skal have en Parisaftale for naturen. Vi skal reparere, hvad vi har ødelagt, og vi skal give mere tilbage, end vi tager, siger Bo Øksnebjerg

Rapporten har undersøgt 32.000 bestande af over 5000 forskellige arter af pattedyr, fugle, fisk, krybdyr og padder.

