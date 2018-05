Verdensnaturfonden glæder sig over Lundes ministerexit

Verdensnaturfonden har lavet en liste på 17 kritiske punkter over Esben Lunde Larsens tid som miljøminister.

Esben Lunde Larsen (V) har fået mange rosende ord, efter at han tirsdag aften meddelte, at han træder tilbage som minister.

Men ikke alle er kede af miljø- og fødevareministerens beslutning.

- Vi har været meget bekymrede i en lang periode over, at den siddende minister har været meget optaget af erhvervslivet og landbruget og ikke så meget af naturen, siger Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Der glæder man sig over, at der kommer en ny mand i spidsen for miljøet. Og WWF håber, at det er en, der "har et større hjerte for naturen".

- Esben Lunde Larsen har kæmpet hårdt for det, han tror på. Nu er tiden inde til også at gøre noget for naturen. Vi har ingen tid at spilde, siger Bo Øksnebjerg.

- Jeg foretrækker at dømme en afgået minister på hans handlinger. Under Esben Lunde Larsen har vi for eksempel fået jagt på vilde dyr i yngletiden, åbnet for skadelige havbrug og fjernet randzonerne.

Bo Øksnebjerg har lavet en liste med i alt 17 punkter, hvor der også står, at Lunde har skjult kvælstoftallene i landbrugspakken, gjort landmændene til formænd for nationalparkerne og beskyttet fiskeriets kvotekonger.

- Listen er desværre længere endnu. Nu er det tid til handling, der trækker i en anden retning. Jeg ser frem til at samarbejde med en ny minister, der vil sætte naturen og de vilde dyr højere på dagsordenen. Det er nødvendigt, siger Bo Øksnebjerg.

Spørgsmål: Har der været nogle positive ting, som Esben Lunde Larsen har udført som miljøminister?

- Ministeren har blandt andet været i gang med at indføre, at vi skal have noget mere naturskov i Danmark, og det synes vi, er et rigtig godt initiativ.

- Så der har også været positive ting. Men hvis man kigger på det store billede, så er det desværre gået tilbage, siger Bo Øksnebjerg.

Også hos Greenpeace Norden er man tilfredse med, at der kommer en udskiftning af miljøministeren.

- Vi græder tørre tårer over, at Esben Lunde Larsen nu takker af efter en ministertid, der har været præget af en uhørt prioritering af det industrielle landbrug og kvotekonger i fiskeriet over miljøets bedste interesser.

- Den danske natur har igen og igen stået som taberen, og vi håber, at statsministeren benytter anledningen til at dele ministeriet op for at sikre miljøet en selvstændig stemme i regeringen, siger generalsekretær i Greenpeace Norden Mads Flarup Christensen i en skriftlig kommentar.

Ud over Esben Lunde Larsen har også uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) valgt at trække sig som minister.

Onsdag klokken 11 præsenterer statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sit nye ministerhold for dronningen.

/ritzau/