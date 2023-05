Verdensnaturfonden: Mange produkter med plastik kan let udfases

Vatpinde, takeaway-emballage og vådservietter er blandt en række produkter, der ofte indeholder plastik.

Produkterne har dog også det til fælles, at de let og hurtigt kan udfases uden betydelige negative konsekvenser, eller at plastikken i dem kan erstattes af andre materialer.

Det mener Generalsekretær i Verdensnaturfonden (WWF) Bo Øksnebjerg.

- Vi har kigget på alle de mange typer af plastik. Vi har kigget på, hvilke typer der ender i naturen, og hvilke der er nødvendige for, at vi kan opnå noget som samfund.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi er nået frem til en kategori af plastik, som er rigtig forurenende, og som kan erstattes af andre og bedre produkter. De skal selvfølgelig udfases, siger han.

Et af de produkter, der kan indeholde unødvendig plastik, er vatpinde. Plastikken i dem kan for eksempel erstattes af træ.

WWF kræver - forud for kommende FN-forhandlinger om en global plastiktraktat - et forbud mod netop denne type af plastikprodukter.

Selv om der de seneste år er kommet mere lovgivning på området i både Danmark og EU-regi, slår det ikke til, lyder det fra Bo Øksnebjerg.

- Der er gennem de seneste 3-4 år blevet lavet rigtig meget lovgivning, faktisk omkring 60 procent mere nationalt, men i den samme periode er mængden af plastik i havene steget med 50 procent.

Et plastikprodukt, der ender i naturen i Zimbabwe, kan nemlig være produceret i Canada eller andre steder.

- Derfor er vi nødt til at have en global aftale. Det er ikke nok, at vi forsøger at løse det hver især i hvert vores land.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bo Øksnebjerg understreger dog, at plastik ikke nødvendigvis er et dårligt materiale.

- Det kan gøre rigtig mange gode ting. Bruger man det til at pakke mad ind, holder maden sig længere, og mange mennesker er afhængige af fiskenet af plastik for at kunne fiske, siger han.

Ifølge WWF er 500 millioner mennesker direkte afhængige af fisk som deres eneste proteinkilde.

- De skal kunne fiske. Fiskenet af plastik er uendeligt højere kvalitet, men man kan se på, om fiskenet kan laves af bedre kvalitet og sikre bedre genanvendelse.

Fiskenet af plastik er ikke blandt den kategori af plastprodukter, som WWF opfordrer til at udfase.

/ritzau/