Vermund glæder sig over udstrakt hånd fra Mette F.

Flere partier er imødekommende over for Folketingets nye parti Nye Borgerlige. Det glæder Pernille Vermund.

I valgkampen var der kold luft mellem daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Nye Borgerlige.

Men efter at statsminister Mette Frederiksen (S) har overtaget regeringsmagten, er formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, blevet mere positiv og ser lysere på muligheden for at samarbejde med de andre partier på Christiansborg.

- Allerede dagen efter valget var Mette Frederiksen (S) ude at række hånden ud mod os og sige, at hun ville samarbejde med alle partier, og jeg har undervejs haft gode drøftelser både med Mette og de øvrige ministre, siger Pernille Vermund forud for statsministerens åbningstale, som markerer Folketingets åbning.

- Vi kan jo ikke blive enige på den økonomiske politik, det er vist ikke nogen hemmelighed. Men hvis hun vil sætte sig i spidsen for et nyt asylsystem, jamen så kommer vi til at holde hende op på det, siger hun.

- Hvis hun vil gøre noget ved den bandekriminalitet og de knivstikkerier og den vanvidskørsel, vi ser i øjeblikket, jamen så er vi også med hende der.

Også andre partier har rakt hånden ud til Pernille Vermunds parti.

Venstres nye formand, Jakob Ellemann-Jensen, sagde i sin tale på Venstres ekstraordinære landsmøde 21. september, at han ville invitere alle partiledere i blå blok - også Pernille Vermund - på kaffe for at drøfte det fremtidige samarbejde.

Det er selv om, at der under valgkampen ikke var lagt op til meget samarbejde mellem Venstre og Nye Borgerlige. Lars Løkke Rasmussen afskrev Nye Borgerlige som støtteparti, og Pernille Vermund afskrev Løkke som statsministerkandidat.

Nye Borgerlige blev for første gang valgt til Folketinget ved valget 5. juni, og det er dermed også første gang, at partiet er med til at markere Folketingets åbning.

- Nu får vi jo muligheden for at komme herind og bide politikerne lidt i haserne. Stille dem til ansvar for alle de løfter de kommer med både i valgkampen og undervejs, men som de jo har lidt svært ved at levere på, særligt når det handler om udlændingepolitik, siger Pernille Vermund.

/ritzau/