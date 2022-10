Vermund kan være villig til at bevare topskat for udlændingekrav

- Vi kommer ikke til at gå på kompromis med vores tre ufravigelige krav.

Sådan lød det under valgkampen i 2019, og sådan lyder det igen denne valgkamp fra Nye Borgerlige og formand Pernille Vermund.

- Indføre et nyt asylstop med stop for spontan asyl i Danmark. Stille krav til udlændinge om, at de forsørger sig selv, og så skal vi sikre, at kriminelle udlændinge bliver udvist, opridser Pernille Vermund efter onsdagens udskrivelse af folketingsvalg til afholdelse 1. november.

Til gengæld er hun villig til at være imødekommende over for andre blå partiers "hjerteblod" under eventuelle borgerlige regeringsforhandlinger efter et valg, selv om de går i mod Nye Borgerliges politik.

Det gælder eksempelvis fjernelsen af topskatten, som Danmarksdemokraterne har vetoet.

- Jeg kan forstå at det fra Danmarksdemokraterne er ufravigeligt, at topskatten ikke skal fjernes. Vi vil jo gerne fjerne topskatten, men hvis det er ufravigelige krav fra Danmarksdemokraterne, så lytter vi naturligvis på det og må også finde en løsning på det.

- Det er sådan, at hvis man gerne vil føre Danmark i en mere borgerlig retning, så må de borgerlige partier læne sig ind mod hinanden og respektere, hvad vi har hver især af hjerteblod og ufrivillige krav. Og tilsvarende også give os på det, som vi er villige til at gå på kompromis med, siger Pernille Vermund.

Hun vil ikke pege på enten Søren Pape Poulsen (K) eller Jakob Ellemann-Jensen (V) som statsminister før efter valget.

- Det må vi finde ud af på den anden sige af valget. Lige nu er det vigtigste, at vi kommer af med Mette Frederiksen.

Dermed afviser hun også blankt statsminister Mette Frederiksens (S) udstrakte hånd om en bred regering.

- Hvis der er et borgerligt flertal, skal vi have en borgerlig regering, der kan føre reel borgerlig politik til gavn for danskerne, siger Pernille Vermund.

/ritzau/