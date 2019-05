Vermund sætter to streger under krav til udlændingestramninger

Pernille Vermund forudser, at Nye Borgerlige vil få nemmest ved at samarbejde med partierne i blå blok.

Skal en kommende statsminister have støtte fra Nye Borgerlige, skal tre ultimative krav til udlændingepolitikken gennemføres.

Det understreger Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, endnu en gang, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag har udskrevet folketingsvalg til afholdelse 5. juni.

Nye Borgerlige har tidligere præsenteret de tre krav, som omhandler et stop for asyl, at kriminelle udlændinge skal sendes ud efter én dom, samt at udlændinge, der opholder sig i Danmark, skal forsørge sig selv.

- Når vi år for år kan se, at problemerne bliver værre og ikke bliver løst, så har man ikke styr på det. Derfor står vi her.

Den seneste Voxmeter-måling for Ritzau viser, at Nye Borgerlige kun står til at få 0,9 procent af stemmerne. Spærregrænsen ligger på to procent.

Til sammenligning står partiet Stram Kurs, der har racismedømte Rasmus Paludan i spidsen, til at få 2,4 procent af stemmerne.

/ritzau/