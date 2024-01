Befolkningen må afgøre om Vermund er levebrødspolitiker

Pernille Vermund og Alex Vanopslagh møder pressen på Christiansborg, efter Vermund har opløst Nye Borgerliges folketingsgruppe og er blevet medlem af Liberal Alliance.

Det har givet pressen anledning til at spørge Pernille Vermund, om hun er blevet en levebrødspolitiker, der skifter fra et parti i modvind til et parti i medvind, som hun selv har langet ud efter.

Men det er op til danskerne at afgøre, om Pernille Vermund er levebrødspolitiker, svarer hun.

Hun fortæller, at hun har nedlagt Nye Borgerliges folketingsgruppe for at samle det borgerlige Danmark i færre partier, så der bliver undgået stemmespild ved næste valg.

Når det så er sagt, mener hun selv, at det er den rigtige beslutning at tage.

- Min vurdering er, at vi styrker det borgerlige Danmark ved at samles siger hun.

Hun ikke vil kunne leve med at kæmpe for Nye Borgerliges overlevelse, hvis det stemmetab, det kunne medføre, ville betyde, at statsminister Mette Frederiksen (S) kan forsætte på sin post efter et kommende valg.

Hun bliver også konfronteret med, at hun tidligere har advokeret for nogle holdninger, der ligger langt fra Liberal Alliances.

For eksempel har Nye Borgerlige talt for et asylstop og været imod EU.

Men hun understreger, at hun har meldt sig ind i Liberal Alliance af en grund.

- Jeg melder mig ind i Liberal Alliance, fordi jeg bakker op om Liberal Alliances politik, og fordi jeg er klar til at forsvare Liberal Alliances politik, siger hun.

- Det er vigtigt for mig at være i et parti, hvor der er plads til nuance, og hvor man har et positivt syn på fremtiden.

/ritzau/