Vermund tror borgerlige vælgere bliver skuffede over Løkke

Partierne på midten af det politiske spektrum har fyldt meget gennem valgkampen.

Det fortæller Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, efter hun tirsdag formiddag i Snekkerstenhallen har afgivet sin stemme til folketingsvalget.

Formanden ankom til valgstedet i sin store kampagnevogn, hvor hendes eget ansigt pryder siden. Vermund fulgtes hånd i hånd med sin kæresten Claus Bretton-Meyer.

- Det har været en enormt lang valgkamp, og jeg tror, at alle kandidater er ved at være tyndslidte.

- Partierne på midten har fyldt meget, men jeg er sikker på, at mange danskere ønsker et rent blåt flertal, siger Vermund til de fremmødte journalister.

En afslappet Pernille Vermund fortæller, at det er en lettelse at være nået til valgdagen. Hun håber, at mange af vælgerne vil stemme borgerligt, når de sætter deres kryds.

Efter formanden har sat sit kryds, gav hun sig god tid til både at tale med flere vælgere og valgtilforordnede i gymnastiksalen i Snekkersten.

- Det er spændende, hvordan flertallet falder ud. Vi står i en situation, hvor mange borgerlige vælgere formentligt overvejer at stemme på Lars Løkke.

- Jeg tror, at de vil blive skuffede, når de i morgen opdager, at Løkke potentielt kan sætte Mette Frederiksens navn på den seddel, som han afleverer til dronningen. Han har i hvert fald sagt, at han insisterer på en regering hen over midten, siger Vermund.

Nye Borgerlige blev med 2,4 procent af stemmerne første gang valgt til Folketinget i 2019. Det sikrede partiet fire mandater.

Partiet har gennem valgkampen stået stabilt til omkring fire til fem procent af stemmerne.

Før Nye Borgerlige kom ind i Folketinget, fremsatte partiet tre ufravigelige krav for at pege på en regering.

Partiet fraveg i en periode de tre ufravigelige krav, men står nu igen fast på dem og skærpede dem i valgkampens slutspurt.

De tre krav består af et stop for spontan asyl, konsekvent udvisning af kriminelle udlændinge, og at udlændinge forsørger sig selv.

Vermund peger på enten Jakob Ellemann-Jensen (V) eller Søren Pape Poulsen (K) som statsminister.

/ritzau/