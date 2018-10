Vermund understreger stram udlændingekurs i årsmødetale

Nye Borgerliges absolutte hovedfokus frem mod valget kommer til at ligge på udlændingepolitikken.

Hvis nogen var i tvivl om udlændingepolitikkens betydning for Nye Borgerlige, er de det formodentlig ikke længere, hvis de er til stede på partiets årsmøde i Vejle lørdag.

Her fylder udlændinge- og indvandrerpolitikken næsten halvdelen af formand Pernille Vermunds tale til de omkring 500 medlemmer, der er mødt op.

Derimod blev politikområder som sundhed og klimaforandringer stort set ikke nævnt.

Vermund gentog fra talerstolen partiets tre ufravigelige krav til en ny regering:

Nye Borgerlige vil have totalt stop for asylansøgere, kriminelle udlændinge skal udvises efter første dom, og så skal udlændinge kunne forsørge sig selv.

- Danskernes ret til at bestemme, hvem vi lukker ind i vores eget land, og hvem vi viser ud, skal ingen tage fra os. Det er vores ret - det er vores land, siger Vermund.

Det er hovedsageligt udlændinge med muslimsk baggrund, der skaber problemerne i Danmark, mener Vermund.

Derfor mener hun, at der et tid til at gøre op med den politiske korrekthed, der præger Folketinget.

Der skal også gøres op med de konventioner, der gør det vanskeligt at diskriminere bestemte typer udlændinge.

- Familiesammenføring med thaier, filippinere, vietnamesere, kinesere og andre østasiater giver ikke problemer i Danmark. Så lad os fjerne de forhindringer, vi har sat op for dem.

- Til gengæld giver familiesammenføring og indvandring fra de muslimske lande store problemer for samfundet. Så lad os lukke for dem, siger Vermund.

Og hun understreger - til stort bifald fra salen - at Nye Borgerlige ikke vil bakke op om en borgerlig regering, der ikke vil efterkomme de tre krav.

Derudover fremhæver Pernille Vermund i talen en række af partiets andre mærkesager.

Det gælder blandt andet mindre bureaukrati og mere decentralisering, ligesom partiet vil arbejde for færre afgifter, blandt andet på biler.

/ritzau/