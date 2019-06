Vermund vil bruge mandater til at trække i Mette Frederiksen

Pernille Vermund og Nye Borgerlige ser ud til at få nok stemmer til at komme i Folketinget trods rødt flertal.

Jublen var stor blandt medlemmerne i Nye Borgerlige, da de første tal tikkede ind fra valgstederne rundt om i Danmark. Og da partiformand Pernille Vermund ankom til valgfesten i DGI-byen, blev hun modtaget som en helt.

Men på bundlinjen står, at selv om Nye Borgerlige ifølge prognoser fra DR og TV2 ser ud til at komme i Folketinget, så er rød bloks flertal tilsyneladende markant.

Vermund tror dog alligevel på, at hun kan få indflydelse med sine mandater.

- Ja, det ser eddermame rødt ud, men det skal nok gå, siger hun.

- Jeg vil stille mig på Folketingets talerstol, og så vil jeg tale om borgerlig økonomisk politik, og jeg vil bruge alle mine mandater til at trække Mette Frederiksen i en retning, hvor vi får løst udlændingepolitikken fra bunden.

Hun har en idé til, hvordan partiet kan komme igennem med sine holdninger til udlændingepolitikken i Danmark.

- Jeg tror faktisk, at hvis vi holder ham Morten Østergaard ude - det kan være, han skal lukkes inde på et toilet i virkeligheden, og så kan vi lukke døren og glemme nøglen i fire år. Når han så kommer ud, er problemerne løst. Ikke med hans metoder, men med vores, siger hun og konstaterer:

- Okay, det var måske lidt voldsomt.

Nye Borgerlige har markeret sig med tre ufravigelige krav før og under valgkampen.

Partiet vil indføre et asylstop, kræve at alle udlændinge forsørger sig selv, og så skal udlændinge, som dømmes for kriminalitet, udvises efter første dom.

Men Vermund erkender, at det næppe bliver aktuelt at bringe kravene i spil, når mandatfordelingen ser ud til at lande, som den gør.

- Hvis der er et massivt rødt flertal, er der ingen mulighed for at stille krav til borgerlige statsministerkandidater, for så vil der være et flertal imod en borgerlig regering, konstaterer hun.

/ritzau/