Vermund vil hellere føre valgkamp end deltage i åbningsdebat

De fleste partiledere bruger valgkampens anden dag på Folketingets åbningsdebat.

Men formand for Nye Borgerlige Pernille Vermund har valgt at blive væk fra Christiansborg for at føre valgkamp.

- Jeg synes, det er vigtigst, når valget er udskrevet, at vi kommer ud at tale med danskerne i stedet for at bruge tiden i Folketingssalen.

- Det er en dag, hvor ingen alligevel kommer til at bøje sig mod hinanden. Det er ikke en konstruktiv dag, men en dag, der mere er spil for galleriet, siger hun.

Hun peger på, at det ikke er en fasttømret regel, at partilederne skal deltage i åbningsdebatten.

I stedet bliver det Lars Boje Mathiesen, der holder partiets ordførertale fra Folketingets talerstol, og sammen med partiets øvrige medlemmer stiller spørgsmål til de øvrige partiledere.

Pernille Vermund er ikke den eneste partileder, der ikke er til stedet i Folketingssalen ved åbningsdebatten.

Det samme er gælder også Danmarksdemokraternes Inger Støjberg, Kristendemokraternes Marianne Karlsmose og Alternativets Franciska Rosenkilde. Det skyldes, at ingen af dem har sæde i Folketinget.

/ritzau/