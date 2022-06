Vermund vil trods tegn på ja have flere folkeafstemninger

Selv om det ser ud til at blive et ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, som Nye Borgerlige er imod, er partiformand Pernille Vermund glad for, at det har været til folkeafstemning.

- Danskerne har talt, og når danskerne har talt, så er det sådan, det er.

- Vi er store fortalere for folkeafstemninger og vil gerne have flere. Vi holder af at give ansvaret ud til danskerne, siger Vermund til pressen på vej ind på Christiansborg.

Hun vil nu arbejde for, at danske soldater ikke sendes til Afrika.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at få et tilstrækkelig stærkt mandat til at kunne holde dem (ja-partierne, red.) i kort snor og have mandater til at sige nej, hvis de foreslår at sende soldater til eksempelvis Mali, Somalia eller Den Centralafrikanske Republik, siger Pernille Vermund.

Hun mener også, at en afskaffelse af forbeholdet ikke må være en "glidebane til mere EU".

Nye Borgerlige går ind for, at Danmark melder sig helt ud af EU.

Det EU-kritiske budskab ser dog ikke ud til at have gået rent ind hos befolkningen onsdag.

Med 23 procent af stemmerne talt op viser DR-prognose, at 65,3 procent har stemt for at afskaffe forsvarsforbeholdet. 34,7 procent har stemt for at bevare det.

Vermund mener, at situationen i Ukraine har spillet ind på resultatet. Det siger hun i sin tale til Nye Borgerliges medlemmer.

- Jeg er helt med på, at der er en situation, der er ulykkelig i Ukraine, og som formentlig også har gjort, at folk har været påvirket i den her folkeafstemning.

- Jeg siger ikke, at det er den eneste grund til, at det er blevet et ja. Men jeg synes, det er værd at tage med, når man ser resultatet, siger hun.

Ud over Nye Borgerlige var det kun Dansk Folkeparti og Enhedslisten blandt partierne på Christiansborg, der anbefalede vælgerne at stemme nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet.

/ritzau/