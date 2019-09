Vestager gør dansk EU-ambassadør til sin kabinetschef

Danmarks EU-ambassadør, Kim Jørgensen, bliver Margrethe Vestagers kabinetschef, når hun tiltræder nyt job.

Margrethe Vestager henter en erfaren diplomat som kabinetschef, når hun om halvanden måned indtager sin nye rolle som ledende næstformand i EU-Kommissionen med ansvar for det digitale område og konkurrence.

Kommissæren får den danske EU-ambassadør, Kim Jørgensen, med på holdet.

- Jeg glæder mig meget til, at Kim Jørgensen tiltræder. Han skal være med til at sætte et hold og forme den hverdag, der skal udgøre fundamentet for vores kommende arbejde, siger Margrethe Vestager i en skriftlig udtalelse.

Kommissæren lægger særlig vægt på den danske diplomats helhedssyn og hans gode samarbejdsevner, hvilket kan blive essentielt i Vestagers nye rolle, hvor hun har større og bredere ansvar.

- Det er en kæmpe opgave og udfordring, som jeg glæder mig meget til, siger Kim Jørgensen til Politiken.

Kim Jørgensen skal indlede arbejdet med at sammensætte et hold for de næste fem år. Først skal den danske EU-kommissær dog godkendes som medlem af EU-Kommissionen efter en høring i EU-Parlamentet.

Det bliver 8. oktober.

Han bliver den tredje kabinetschef i Vestagers tid som kommissær. Alle tre har været danske.

Hendes første kabinetschef var Ditte Juul Jørgensen, der siden er blevet generaldirektør for kommissionens energidirektorat. Siden blev det Claes Bengtsson, der forlader posten for en plads som kabinetschef på konkurrencekontoret.

57-årige Kim Jørgensen fik sin første ansættelse i Udenrigsministeriet i 1990 efter en kandidatgrad i historie fra Københavns Universitet.

Op gennem 1990'erne var han ansat i ministeriet og på de større danske ambassader i Paris og Berlin. Mellem 2006 og 2007 var han ambassadør i Ankara i Tyrkiet.

I 2013 blev han udnævnt til direktør i Udenrigsministeriet, inden han i 2014 blev udnævnt til dansk EU-ambassadør.

Han tog over efter Jeppe Tranholm-Mikkelsen, der havde fået jobbet om dansk ambassadør i Washington.

Det opgav Jeppe Tranholm-Mikkelsen imidlertid, da han kort efter blev tilbudt den magtfulde toppost som generalsekretær for EU's Ministerråd.

/ritzau/