Vestager efter R-krise: Nødvendigt med opgør mod krænkere

Tidligere leder af Radikale har ikke oplevet krænkelser i partiet, der er på vej ud af krise efter lederskift.

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager (R) kender ikke noget til de krænkelser, der skulle være foregået i De Radikale, mens hun selv var en del af partiets ledelse, og efter at hun forlod den.

For nogle uger siden forlod hendes arvtager, Morten Østergaard, posten som politisk leder efter sin håndtering af sager om anklager om krænkelser. Han var næstformand, da Vestager var formand, inden hun blev kommissær.

- Det er svært at være radikal, det er det også for mig, men jeg kommenterer ikke ting, som jeg ikke har nogen andel i, siger hun til TV2 News.

- Jeg har ikke oplevet det, og hvis jeg har, har jeg fortrængt det, men jeg har altid været rimelig langt fremme. Jeg blev minister allerede som 29-årig, jeg var formand for Det Radikale Venstre som 25, siger hun dog videre.

Hun mener, at hun på den måde har været højt oppe i hierarkiet og dermed ikke udsat på samme måde som midlertidigt ansatte eller praktikanter.

Hun siger, at selv om det kun er seks til ti år siden, så tror hun, at "tiden var en anden".

Men den ene af de to ledende næstformænd i EU-Kommissionen gør det klart, at hun tager skarp afstand fra den slags handlinger. Det er nødvendigt med et opgør, mener hun.

- Det handler ikke om flirt eller forholdene mellem kønnene. Det handler om magtmisbrug. Og det er helt afgørende at få gjort op med en kultur, hvor nogen, som har magt, tror, at det kan bruges til at krænke andre, siger hun til TV2 News.

De Radikale er på vej ud af en krise, efter at Østergaard blev anklaget for flere krænkelser gennem hans tid i politik.

Partiet har oplevet et fald i meningsmålingerne og prøver at komme videre.

Men det har ført til en opblussen af diskussionen om strategi og i endnu højere grad blotlagt, at der er to fløje i partiet. Den ene er klar til at true regeringen for at komme igennem med sin politik, mens den anden er mere kompromissøgende.

De Radikale tordnede udadtil mod sexchikane i politik, mens der var flere sager internt. Vestager svarer ikke på, om hun var overrasket over, at det ramte De Radikale først.

- Jeg tror, det var kommet frem under alle omstændigheder, og hvem der stod først i rækken er tilfældigt. Men det er vigtigt, at man gør op med det konkret, og at vi får skubbet hele kulturforandringen igennem.

- Det bliver måske eksemplificeret af Morten og Frank Jensen. Det er hele kulturen, der skal laves om, og der er de symboler på det. Men vi skal meget dybere ind, for ellers kommer det ikke til at virke, siger hun til TV2 News.

