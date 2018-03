Vestager vil stille flere topchefer til ansvar

Vestager bliver gerne som EU-kommissær, når nuværende periode slutter næste år. Hvis det kikser, er hun ikke på vej hjem til dansk politik lige med det samme.

Flere danske og andre europæiske virksomheder skal have større bøder i en fart, hvis de danner karteller og bryder reglerne for fair konkurrence.

Et højere tempo skal blandt andet sikre, at de topchefer, der begår ulovligheder, stadig er på posten, når bøden falder.

Det er et af målene med et lovforslag fra EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, der snart skal forhandles på plads i Bruxelles for at styrke de nationale myndigheder.