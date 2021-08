Vestegnskommuner kæmper med høje smittetal

Kommunerne på Københavns Vestegn står i disse dage for nogle af landets højeste smitte- og incidenstal.

Kigger man på det testkorrigerede incidenstal for lørdag, er det Brøndby, Albertslund, Hvidovre, Ishøj og Rødovre, der topper listen.

- Jeg har ikke specifikke indikationer på, hvorfor smittetallet ligger så højt, andet end at folk er kommet hjem fra ferie, siger Helle Adelborg (S), der er borgmester i Hvidovre Kommune. Lørdag var kommunens incidenstal på 297.

I Albertslund ligger det testkorrigerede incidenstal lørdag på 309,13. Kommunens borgmester, Steen Christiansen (S), mener, at det forholdsvis høje smittetal hænger sammen med vaccinationstilslutningen i kommunen.

- Det er et spørgsmål om, hvor mange der lader sig vaccinere, siger han.

De fem kommuner med den laveste vaccinationstilslutning er netop vestegnskommuner som Ishøj, Brøndby, Høje-Taastrup, Albertslund og Vallensbæk.

58 procent af borgerne i Albertslund er færdigvaccineret, mens 65,9 procent har påbegyndt vaccination.

Til sammenligning er 64 procent af den samlede danske befolkning færdigvaccineret, og 73,9 har påbegyndt vaccination.

Steen Christiansen mener, at en del af grunden er, at mange borgere har været på sommerferie. Han forventer, at en stor del af dem nu lader sig vaccinere.

- Det andet er, at vi har en lang række borgere, der har forskellige former for sociale problemer og på mange måder ikke magter deres liv, og de magter heller ikke at få tilmeldt sig vaccinationsprogrammet, siger borgmesteren.

Ishøj Kommune har landets laveste vaccinationstilslutning. Her har kun 53,5 procent påbegyndt deres vaccinationsforløb.

Borgmester Ole Bjørstorp (Ishøjlisten) forklarer, at nogle borgere har haft svært ved at bestille tid.

- Det har også noget at gøre med vores multietniske forhold i kommunen, siger han.

Ishøj Kommune har et af Region Hovedstadens store vaccinationscentre, og fra mandag kan man blive vaccineret der uden tidsbestilling.

Både Ishøj, Albertslund og Hvidovre kommuner oplyser, at de også har fokus på at etablere pop up-vaccinationssteder uden tidsbestilling i de områder, hvor tilslutningen til at blive vaccineret er lav.

- Når borgerne ikke kommer til vaccinationsprogrammet, så kommer vaccinationsprogrammet til borgerne, siger Steen Christiansen.

Da de ældste borgere fik invitation til vaccination først, kan en kommunes aldersgennemsnit have indflydelse på vaccinationstilslutningen. Men alle borgere over 12 år er inviteret til vaccination.

I den gode ende af listen over kommunernes smittetal og vaccinationstilslutning ligger Odder Kommune. Her har 77,9 procent påbegyndt vaccination, og det testkorrigerede incidenstal er 43,59.

- Det er jeg rigtig glad over. Det er jo tæt på, at jeg kan sige, at fire ud af fem borgere i Odder Kommune har fået første stik, siger Uffe Jensen (V), der er borgmester i Odder Kommune.

Han fortæller, at gennemsnitsalderen i Odder Kommune er lidt højere end landsgennemsnittet, men at kommunen også har gjort en indsats for at få borgerne til vaccinationsstederne.

- Man kan blive vaccineret lige midt i Odder Kommune, så det er let at komme til, og vi har gjort meget opmærksom på det i medierne, siger han.

I Region Midtjylland, hvor Odder ligger, har det desuden været muligt at blive vaccineret uden tidsbestilling siden 10. august.

Incidenstallet definerer, hvor mange smittede, der er per 100.000 indbyggere. Når det er testkorrigeret betyder det, at tallet også tager højde for, hvor mange der lader sig teste for coronavirus.

/ritzau/