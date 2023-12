Vestjylland får vindstød af stormstyrke allerede i formiddag

Stormen Pia står ikke til at ramme Danmark før torsdag eftermiddag, men i Vestjylland er der god sandsynlighed for at de kystnære beboere allerede om formiddagen vil få en forsmag på de stærke vindstød.

Det siger Hans Peter Wandler, som er meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Hvis man befinder sig ude ved den jyske vestkyst, vil man nok allerede her i løbet af formiddagen begynde at kunne mærke, at vinden tiltager, og i løbet af formiddagen kan vi godt få vindstød op til stormstyrke, siger meteorologen.

Stormen ventes at bringen vindstød af orkanstyrke med sig, og det voldsomme vejr rammer både færge- og togtrafikken i løbet af torsdag og fredag.

- Når vi så kommer hen midt på eftermiddagen, begynder vindstødene for alvor at tiltage. Vi får storm med vindstød af op til orkanstyrke, siger Hans Peter Wandler.

Banedanmark oplyste onsdag, at togtrafikken indstilles og reduceres på en række strækninger torsdag eftermiddag og aften.

Molslinjen oplyste, at rederiet ventes at aflyse flere færgeafgange på tværs af landet torsdag og fredag.

Derudover vil flere færger sejle med forsinkelse på grund af det voldsomme blæsevejr.

Og prognoserne, som har ført til de beslutninger, ser stadig ud til at holde stik, påpeger Hans Peter Wandler.

- De seneste prognoser holder sådan set meget godt fast i den generelle vejrudvikling med, at stormlavtrykket Pia, som ligger øst for Færøerne, og som nu her bevæger sig videre mod øst og sydøst ind over Sydnorge, fortsætter på sin færd.

- Vi skal have det her blæsende vejr fra i løbet af i dag til engang i morgen tidlig faktisk, siger han.

Stormen forventes at skubbe en stor mængde vand ind fra Nordsøen ned i Kattegat. Nordsjælland og Nordfyn kommer til at fungere som en slags blokader, men det er ikke uden konsekvenser.

- Det er så også her, at vandet ligesom stuver op. Især i Nordsjælland ved Isefjorden og Roskilde Fjord og ved Odense Fjord (på Fyn, red.), siger Hans Peter Wandler.

Ved den nordfynske kyst varsler DMI om, at vandstanden forventes at være mellem 1,5 og 1,7 meter over det normale niveau. I Nordsjælland forventes den at blive mellem 1,5 og 1,9 meter over det normale niveau.

