Veterancenter indkalder fagfolk til at hjælpe Afghanistan-soldater

Mens Taliban gradvist overtager magten i Afghanistan, har Veterancenteret under Forsvaret særligt fokus på danske Afghanistan-veteraner.

De har blandt andet indkaldt ekstra mandskab til at sidde klar ved telefonerne.

Det fortæller Anne Seehausen Hansen, der er chef for militærpsykologisk afdeling hos Veterancenteret.

- Lige nu ser vi ikke et øget antal henvendelser, men her i løbet af mandag eftermiddag kan vi se, at enkelte fra Afghanistan begynder at henvende sig.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi regner med, at flere kan finde på at henvende sig i løbet af et døgn eller to, så vi har sat flere ansatte på, siger hun.

I døgnvagten uden for almindelig arbejdstid sidder der normalt en socialrådgiver. Om dagen sidder der to psykologer.

For at være på forkant har Veterancenteret indkaldt en ekstra medarbejder til både dag- og døgnvagten, fortæller Anne Seehausen Hansen.

- Derudover er der psykologkapacitet uden for almindelig arbejdstid, så den, der har vagttelefonen, har mulighed for at spare og drøfte tingene med en psykolog, lyder det.

Ifølge Anne Seehausen Hansen har foreløbigt tre veteraner fra Afghanistan henvendt sig mandag eftermiddag.

Henvendelserne kredser om tristhed, indre uro og udfordringer med at finde mening i den indsats, de har ydet som soldater, forklarer hun.

- Reaktionerne er forskellige, men for de fleste skal ting have lov at bundfælde sig, før man finder ud af, hvordan man har det, og hvad man har brug for.

- Måske finder man nu ud af, at de normale måder, man plejer at håndtere tingene på, ikke længere er nok. Så har man måske brug for at henvende sig for at få mere hjælp, og det er derfor, der godt kan komme flere henvendelser over de kommende dage.

Tidligere mandag lød det fra forsvarsminister Trine Bramsen (S), at der var sat ekstra ressourcer af til centeret.

- Mine og alle andres følelser er hos vores veteraner, som har ydet en vigtig indsats, og som har givet Afghanistan 20 år uden Talibans styre, sagde ministeren.

Veterancenteret er en del af Forsvarets tilbud til nuværende og tidligere medarbejdere. Også pårørende kan henvende sig.

Cirka 12.000 danske soldater har været udsendt til Afghanistan. Flere har været udsendt flere gange.

Således har der været cirka 21.000 udsendelser til Afghanistan fra Danmark siden 2002.

/ritzau/