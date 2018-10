Minister og præst i spidsen for indsats mod religiøs kontrol på skoler

Landets ungdomsuddannelser er presset af et kultursammenstød, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA). Derfor nedsætter hun nu en rådgivningsgruppe, som med sognepræst Kathrine Lilleør i spidsen skal kæmpe for at komme religiøs kontrol og udemokratiske holdninger blandt elever på skolerne til livs

Hvis vi ikke sætter ind nu og styrker den demokratiske dannelse på landets ungdomsuddannelser, risikerer vi, at religiøs kontrol og modstand mod kønsligestilling og ytringsfrihed på skolerne eskalerer.

Det er budskabet fra undervisningsminister Merete Riisager (LA). Ja, det handler om selve det liberale demokratis fremtid, mener ministeren, og derfor nedsætter hun nu en rådgivningsgruppe, som skal kæmpe for den demokratiske dannelse på ungdomsuddannelserne i Danmark.

I spidsen for gruppen står Kathrine Lilleør, sognepræst i Sankt Pauls Kirke i København, og gruppen skal ”debattere kultursammenstød, konflikter, modstridende verdenssyn samt religiøs mobning og kontrol blandt elever på ungdomsuddannelserne” og dertil komme med forslag til konkrete tiltag på både centralt og lokalt plan i kampen for demokratiske værdier som ligestilling mellem kønnene samt religions- og ytringsfrihed på gymnasier, handelskoler og tekniske skoler. For de er under pres, lyder det fra både ministeren og sognepræsten.

”Vi har været lidt for slappe på, hvilke værdier der egentligt er afgørende, og som vi skal bære videre,” siger hun og fortsætter:

”Vi er nødt til at være klar over, at hvis vi vil videregive de demokratiske idéer til kommende generationer, så bliver vi sandelig nødt til at forklare, hvorfor de er vigtige. Det giver ikke sig selv. Vores værdier vil ikke nødvendigvis bestå, hvis ikke vi skatter dem,” siger Merete Riisager og Kathrine Lilleør supplerer:

”Man kan ikke diktere værdier, man kan ikke diktere demokratiet. Ligesom man ikke kan diktere, at folk skal tilgive. Men man kan godt diktere, at man skal vise respekt, og at der skal være frihed til alle. Og at man skal opnå en konsensus og tage stilling til nogle af de her vanskelige emner, som man måske har været en lille smule berøringsangst over for.”

Gruppen består af blandt andre debattører og fagpersoner fra ungdomsuddannelser med både etnisk dansk- og indvandrerbaggrund, som i første omgang skal mødes med undervisningsministeren to gange årligt, derudover efter behov, men løbende komme med rådgivning til ministeren.

Kristeligt Dagblad har tidligere beskrevet, hvordan religiøs social kontrol på ungdomsuddannelserne er udbredt. I januar viste en undersøgelse, at mellem 20 og 40 procent af lederne på landets ungdomsuddannelser alene i første halvår af 2017 havde oplevet, at elever i et eller flere tilfælde har ekskluderet andre elever, fordi de ikke fulgte reglerne i islam, eller at eleverne udviste manglende respekt for ligestilling mellem kønnene og kritik af islam.

Hele grundlaget for det liberale demokrati skal vi italesætte langt tydeligere på uddannelserne, siger Merete Riisager. Det gælder ikke kun for muslimer, den demokratiske dannelse skal sikres hos alle, uanset baggrund. Men vores værdier er blandt andet blevet sat under pres af den stigende andel af unge mennesker med indvandrerbaggrund.