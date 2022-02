Vi er på mange måder forsvarsløse, hvis angrebet kommer. Lærte Nato noget af Krim?

Nato opruster, men det er stadig for lidt og for ujævnt, hvis vi skal følge med Putin

Et af de mest irrelevante data, der fremhæves, når Ruslands militære styrke skal vurderes, er, at landets bruttonationalprodukt, BNP, er mindre end Italiens. Det er en blind vinkel – for det centrale er, hvad Rusland kan og vil. Inden invasionen af Ukraine var Rusland krigsførende to steder – Østukraine og Syrien. Den klassiske definition på en stormagt – at kunne føre to krige på samme tid.