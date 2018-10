Filosof: Vi burde have politik som i 1950’erne og 1960’erne

Sognepræst og filosof Henrik Gade Jensen mener, at dansk politik fortsat er præget af de omvæltninger, der kom med ungdomsoprøret. Det har gjort politik gråt i gråt, og når vi taler om et politisk opbrud, var det meget større i 1970’erne

For en journalist er noget af det mest udfordrende at blive mødt af en kilde, som sætter spørgsmålstegn ved præmissen for et interview.

En sådan kilde er Henrik Gade Jensen, filosof, medlem af Det Etiske Råd og sognepræst ved Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitse Pastorat på Lolland-Falster.

Han har gjort sig mange tanker om den tid, vi lever i, også om det politiske opbrud, som denne interviewserie egentlig beskæftiger sig med.

Spørgsmålet er bare, om det er så voldsomt stort, set i et historisk lys?

”Når jeg ser på mit eget 59-årige liv, kan jeg genkende utrolig mange opbrud undervejs, paradigmeskift og voldsomme idémæssige forandringer. Det har faktisk været meget, meget voldsomt. Noget af det er ikke affødt af en konkret ydre begivenhed. Det er mere noget, der udvikler sig i den kulturelle verden,” siger han.

Og vender sig straks mod ungdomsoprøret i 1968.

”Det største opbrud var 1968, som jeg stadig mener, vi mærker konsekvenserne af i dag. Der blev tingene nogle gange vendt på hovedet, og det er der dønninger efter overalt i vores samfund. Ikke så tydelige måske, men ideologisk og holdningsmæssigt står det meget stærkt. I den akademiske verden kan man fortsat se meget stærke virkninger af 1968.”

”Dengang kom der et opgør med positivistisk videnskab. Man skulle ikke bare studere verden, som den var. Man skulle gå bag virkeligheden. Det gjorde man med marxismen som redskab. Den er lagt på hylden, men angrebet på almindelig videnskab har, så vidt jeg kan se, holdt sig til i dag.”

”Inden for samfundsvidenskaberne har dekonstruktion og diskursteori domineret i årtier. Det vil sige, at virkeligheden ikke er noget i sig selv. Den er noget, der er skabt og derfor ikke noget i sig selv. Den teori har haft meget store implikationer, også for den politiske verden.”

Hvordan manifesterer det sig?

”Det manifesterer sig konkret i, at man får et paradigme, som forkaster alt traditionelt. Det projicerer, at alt det gode er noget, der ligger ude i fremtiden, mens det, der var, er fordomsfuldt, befængt, reaktionært. Noget, vi skal udover, mens sandheden ligesom ligger ude i fremtiden. Med nogle mellemregninger ser jeg det som en arv fra 1968. Men det er også en arv, der kan trækkes meget længere tilbage i tiden.”

Henrik Gade Jensen afbryder sig selv og tilføjer, at journalisten selvfølgelig må stoppe ham, hvis det, han siger, bliver alt for abstrakt. Det gør det ikke, men måske han vil fortælle, hvordan dette paradigmeskift hænger sammen med de store skred, der trods alt er sket i dansk politik de senere år? Det er dette med, at Dansk Folkeparti har vokset sig til at blive Folketingets største borgerlige parti, at Alternativet er kommet ind, og at de traditionelle gamle magtpartier er gået tilbage.

Det vil han godt, men først skal vi lige rundt om dagbladet Politiken, som han har tegnet abonnement på for nylig, og hvor han blev præsenteret for avisens forsider tilbage i historien. En af dem, fra den 1. oktober 1972, slog ham. Den handlede om, at Institut for Litteraturvidenskab på Århus Universitet havde indkøbt marxistisk litteratur for hele sit bogbudget.

Det kritiserede den daværende socialdemokratiske undervisningsminister Knud Heinesen bramfrit i avisen.

”Det ville ingen minister vove i dag, for det ville være at blande sig i universitetets interne anliggender, men der var vel politisk opbakning til det, han gjorde. Vi har ikke selv opdaget, hvor meget vores politiske diskurs har flyttet sig. På samme forside udtalte professor Sløk, at forholdene på Århus Universitet mindede ham om pesten”.