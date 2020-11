Natasja Bjerring har en hjerneskade og har ifølge familien flere gange været udsat for seksuelle krænkelser af unge mænd med udviklingshandicap. Hendes mor, Else Bjerring, mener, at familien er blevet svigtet af retssystemet, og at de kommunale institutioner gør for lidt for at forebygge seksuelle overgreb