Vi har udviklet Kristeligt Dagblad: Få mere indsigt og bedre overblik med avisen

Urolige tider kræver en rolig avis. Det er en avis, der bevarer overblikket og tager læsernes behov for lødig, velskrevet oplysning alvorligt – selv når udviklingen er mest hektisk. Det er den avis, Kristeligt Dagblad fra fredag den 2. september anstrenger sig endnu mere for at være.

Vores læsere skal simpelt hen have større glæde af deres avis.

Så med denne fredagsudgave og i de kommende dage bringer vi nye indslag på flere af siderne og på avisens hjemmeside, K.dk. Vi mener, at oplysning skal være appellerende for at virke, og med de nye tiltag er det vores håb, at Kristeligt Dagblad bliver mere interessant. Hvis læserne også finder avisen mere underholdende, vil det glæde os.

Men Kristeligt Dagblads særkende som avisen, der lægger vægt på vigtigere dimensioner af tilværelsen end forbrug og livsstil, bliver der ikke slækket på. Tværtimod. Det er afsættet for en hel stribe journalistiske serier, der afdækker vigtige temaer i tiden. De begynder i fredagens avis og de kommende dages.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi introducerer et nyt stærkt panel af etik-skribenter på vores debatsider. De vil hver mandag behandle et af deres respektive delområder inden for etik – fra hverdagens til sundhedsvæsenets etiske dilemmaer. Vi indfører en ugentlig artikel i vores Liv&Sjæl-sektion, som tager et af ugens store fælles samtaleemner op og prøver at besvare, hvad det siger om tiden og vores måde at være mennesker på.

På både udlands- og bøger&kultur-siderne prøver vi ugentligt at skabe mere overblik ved hjælp af kortere elementer. På fredagens udlandssider giver vi et koncentreret indblik i et af verdens vigtigste emner, sundhed for mødre og børn.

Og så vover vi at anmelde en gudstjeneste i en sognekirke hver uge. Mange af vores læsere går i kirke, og vi vil gerne beskrive, om nødvendigt kritisk, hvad der møder dem i kirkerummet. I denne uge lægger tidligere kultur- og kirkeminister Bertel Haarder ud som gudstjeneste-anmelder.

Vores læsere er meget interesserede i sprog, hvilket vi mærker på redaktionen, når vi kikser med stavemåder og ordvalg. Det prøver vi at honorere med nye sprog-kommentatorer på bagsiden, der skriver hver uge.

Læserne kommer også til at møde flere quizzer i avisen. Underholdning kombineret med oplysning. Vi glæder os ikke mindst over at kunne bringe en ugentlig quiz om litteratur.

Især ét af de kommende dages temaer fortjener et par ord. Det handler om en enestående figur i dansk kirke- og kulturliv.

I de kommende uger markerer vi nemlig den store salmedigter, teolog og tænker N. F. S. Grundtvigs død på fredag for 150 år siden med en artikelserie, der fra mange vinkler fortæller om hans levende rolle i nutidens samfund. Hvorfor er hans arv så vigtig? Hvad bliver Grundtvig brugt – eller misbrugt – til halvandet århundrede efter?

Grundtvig-året bruger vi også som afsæt for noget nyt i Kristeligt Dagblad – en tegneserie for voksne. Over en række afsnit fortæller den eminente tegneserieskaber Niels Roland om Grundtvigs liv og værk med sin karakteristiske blanding af humor og fakta. Serien begynder i fredagens avis.

Samtidig inviterer vi i de kommende uger læserne til at kåre Grundtvigs 10 bedste salmer og sange. For overskuelighedens skyld har et kyndigt panel udvalgt 50 sange og salmer til afstemningen – han skrev nemlig over tusinde.

God læsning.