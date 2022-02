Vi kan ikke se skoven for bare træer: 9200 af klodens træarter er endnu ikke opdaget

Over 100 forskere fra hele verden har som led i et nyt forskningsprojekt talt, hvor mange træarter der findes på kloden. Og hvor mange man endnu ikke kender til

For omkring 2300 år siden gik filosofferne Aristoteles (384-322 f.Kr.) og hans elev Theofrast (372-287 f.Kr.) rundt i det antikke Grækenland og indsamlede og kategoriserede dyre- og plantearter. Især Theofrast tog sig af planterne og regnes for at have grundlagt botanikken som videnskab.