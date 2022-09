Vi kigger lige nu på, hvad min far gjorde under oliekrisen i 1970’erne, og hvad min farfar gjorde efter krigen i 1945

Gas- og elpriserne er eksploderet. Det har også store konsekvenser for gartnerierne i Danmark, som enten må fyre folk, dreje nøglen om eller sno sig gennem krisen, så godt det kan lade sig gøre. Michael Kongstad Rasmussen klarer skærene for nu, men frygter for den kommende sæson, fordi ingen kender prisen på de små tomat- agurk- og aubergineplanter, han i oktober måned skal bestille hjem til sine gartnerier.

Michael Kongstad Rasmussen, du har drivhuse fulde af tomater, agurker og aubergine på Fyn og på Sjælland. Hvordan ser situationen ud for jer?