I 2021 understregede det amerikanske forsvarsministerium, at ufo’er ikke er noget at spøge med

Vi lever i en ufo-tid: Interessen for de flyvende objekter er tilbage

I januar besøgte en flok ihærdige ufo-entusiaster San Marino. Icer, som den internationale organisation hedder, forsøger nemlig at overbevise miniputlandets to statsoverhoveder om, at den lille republik skal være FN-landenes ufo-central.